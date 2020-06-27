أخبار الفن.. حفيد كمال الشناوي يدافع عن ياسمين صبري.. أحمد مكي ينتظر موافقة دنيا سمير غانم للعودة إلى الكبير قوي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

دافع الفنان عمر الشناوي عن ياسمين صبري بعد تعرضها لبعض الانتقادات بسبب مسلسلها "فرصة تانية" الذي عرض في شهر "رمضان" الماضي.





كشفت الفنانة السورية ديما بياعة عن مرض خطير لدى "ابنها" في الجهاز المناعي، وذلك من خلال لقائها في برنامج "the insider".





انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء تشير إلى تفكير النجم أحمد مكي العودة من جديد إلى شخصية الكبير قوي وتقديم جزء سادس من مسلسله الشهير.



