بصورة مع أحمد فهمى ... محمد رمضان يشوق جمهوره للعمل القادم ... شاهد

كتب محمد رمضان على الصورة " احمد فهمى ... قريبا "

نالت الصورة اعجاب عدد كبير من جمهوره وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

متحمسين جدا

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وشارك محمد رمضان مؤخرا في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.





المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.



