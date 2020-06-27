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فن

بصورة مع أحمد فهمى ... محمد رمضان يشوق جمهوره للعمل القادم ... شاهد

السبت 27/يونيو/2020 - 03:09 ص
احمد فهمى و محمد
احمد فهمى و محمد رمضان
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مريم عزت
نشر الفنان محمد رمضان  , عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صورة بصحبة الفنان احمد فهمى , من داخل مكتبه. 

كتب محمد رمضان على الصورة " احمد فهمى ... قريبا " 

نالت الصورة اعجاب عدد كبير من جمهوره وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

محمد يا رمضان يا عالمي 

اسطوره يا بطل

متحمسين جدا 
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وشارك محمد رمضان مؤخرا في سباق الدراما الرمضانية ببطولة  مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.


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