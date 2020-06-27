دنيا سمير غانم لم تحسم الموافقة.. أحمد مكي يفكر في العودة بـ الكبير قوي





اقرأ أيضا | رئيس الوزراء : أعداد الإصابة بكورونا تزايدت عقب فترة عيد الفطر





على جانب آخر يسعى مكي للعودة إلى السينما من جديد بعد غياب حوالي 7 سنوات.



آخر أعمال أحمد مكى في التلفزيون كان مسلسل "خلصانة بشياكة" عام 2017، وشارك فى بطولته دينا الشربينى، ‏هشام ماجد، شيكو، ويزو، بيومى فؤاد، أوس أوس، انتصار، من إخراج هشام فتحى، وتأليف ‏فاروق هاشم ومصطفى عمر‎.‎



