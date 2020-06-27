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فن

دنيا سمير غانم لم تحسم الموافقة.. أحمد مكي يفكر في العودة بـ الكبير قوي

السبت 27/يونيو/2020 - 03:23 ص
الكبير قوي
الكبير قوي
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محمد نبيـل
انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء تشير إلى تفكير النجم أحمد مكي العودة من جديد إلى شخصية الكبير قوي وتقديم جزء سادس من مسلسله الشهير.

وعلم "صدى البلد" أن النجمة دنيا سمير غانم التي شاركته بطولة العمل خلال الأجواء الماضية لم تحسم قرارها حتى الأن حول مرافقة أحمد مكي في مغامرته الجديدة.


على جانب آخر يسعى مكي للعودة إلى السينما من جديد بعد غياب حوالي 7 سنوات.

آخر أعمال أحمد مكى في التلفزيون كان مسلسل "خلصانة بشياكة" عام 2017، وشارك فى بطولته دينا الشربينى، ‏هشام ماجد، شيكو، ويزو، بيومى فؤاد، أوس أوس، انتصار، من إخراج هشام فتحى، وتأليف ‏فاروق هاشم ومصطفى عمر‎.‎

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