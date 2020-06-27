استعدادا لأولمبياد طوكيو.. أحمد عبد الله: مباريات ودية للمنتخب مع كبار أوروبا

كشف الدكتور أحمد عبد الله، عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة، عن تفاصيل جديدة بشأن اجتماع الاتحاد مع شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي.

وتعقد اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اجتماعا غدا، الأحد، مع حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، وبقية الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.









وقال الدكتور أحمد عبد الله، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه سوف تجرى غدا، الأحد، جلسة مع مدرب المنتخب الأوليمبي من أجل وضع تصور برنامج منتخب أوليمبي الفراعنة استعدادا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.









وأضاف أنه على ضوء المتغيرات التي تجرى فى العالم من فتح الطيران وانحسار أزمة فيروس كورونا سوف يتم مخاطبة العديد من المنتخبات الأوروبية لخوض مباريات ودية استعدادا للمشاركة فى نهائيات أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.









