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رياضة

استعدادا لأولمبياد طوكيو.. أحمد عبد الله: مباريات ودية للمنتخب مع كبار أوروبا

السبت 27/يونيو/2020 - 09:26 ص
شوقي غريب
شوقي غريب
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يسرى غازى
كشف الدكتور أحمد عبد الله، عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة، عن تفاصيل جديدة بشأن اجتماع الاتحاد مع شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي.


وتعقد اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اجتماعا غدا، الأحد، مع حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، وبقية الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.


وقال الدكتور أحمد عبد الله، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه سوف تجرى غدا، الأحد، جلسة مع مدرب المنتخب الأوليمبي من أجل وضع تصور برنامج منتخب أوليمبي الفراعنة استعدادا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.


وأضاف أنه على ضوء المتغيرات التي تجرى فى العالم من فتح الطيران وانحسار أزمة فيروس كورونا سوف يتم مخاطبة العديد من المنتخبات الأوروبية لخوض مباريات ودية استعدادا للمشاركة فى نهائيات أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.


يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عقدت العديد من الاجتماعات مع أندية الدورى الممتاز والقسم الثاني ومدربي الأندية من أجل التوصل إلى صيغة توافقية بشأن عودة الدورى الممتاز والتعرف على رؤيتهم حول فترة الإعداد، إلى جانب مناقشة الأندية فى تعديلات لائحة النظام الأساسي.
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