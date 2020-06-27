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فن

في عيد ميلادها.. العمر الحقيقي للفنانة غرام هندي وآخر ظهور لها

السبت 27/يونيو/2020 - 09:12 ص
غرام هندي
غرام هندي
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أحمد إبراهيم
تحتفل اليوم الفنانة غرام هندى بعيد ميلادها الـ 34 وهى إحدى النجمات اللاتي دخلن التمثيل في 2008 وشاركت في عدد من الأعمال بأدوار ثانوية. 

شاركت غرام هندى في عدد من العمال الفنية، حيث كانت بدايتها في مسلسل عزيز على القلب في 2008 وكان آخر عمل لها في 2015 من خلال مسلسل حب لا يموت. 

رصيدها الفني حتى الآن 11 عملا ولعل أبرزهم فيلم حظ سعيد مع أحمد عيد وقانون المراغي مع خالد الصاوي وقضية معالي الوزيرة مع إلهام شاهين. 

غرام هندى تعد من مواليد القاهرة وغير متزوجه حتى الآن ومنذ آخر عمل لها في 2015 لم تظهر بالأضواء مرة أخرى.  
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