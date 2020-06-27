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برلمان

احذر الغرامة والحبس.. 3 عقوبات تنتظر المحال المخالفة لإجراءات كورونا

السبت 27/يونيو/2020 - 09:35 ص
غلق المحلات
غلق المحلات
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أحمد أيمن
حدد القانون عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والالتزام بنسبة الإشغال المقدرة بـ25% داخل المطاعم والكافيهات وغيرها من المنشآت المقرر فتحها، اليوم السبت، وفقا لقرارات الحكومة الجديدة.


العقوبات في هذه الحالة أو في ظل هذه الجائحة ستكون مضاعفة، نظرا لكونها تتبع أكثر من قانون، سواء قانون المحال التجارية أو قانون الطوارئ أو غرامة عدم ارتداء الكمامة.


ويستعرض "صدى البلد" أبرز العقوبات التي تنتظر مخالفي الإجراءات الاحترازية من المحال بعد عودة الحياة لطبيعتها:


1. تنص المادة 27 من قانون المحال العامة على غلق المحل التجاري إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.


2. قانون الطوارئ نص على فرض عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ 4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي حظر التجول وفتح المطاعم والكافيهات بعد العاشرة مساءً.


3. فرض غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين بارتداء الكمامة بالخارج وفقا لقرار الحكومة، ويتحمل المخالفة أيضا صاحب المطعم والكافيه لسماحه بارتكاب هذه المخالفة.


كان مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن عن 8 قرارات حكومية جديدة، الثلاثاء الماضي، بشأن الضوابط والإجراءات الوقائية الجديدة حول خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وجاءت القرارات كالتالي:
- السماح بعمل النقل الجماعي من الرابعة فجرا حتى منتصف الليل 
- إعادة فتح المطاعم والمقاهي بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية مع حظر استخدام الشيشة
- فتح المساجد والكنائس فى الصلوات اليومية مع تعليقها فى الشعائر الأسبوعية
- إعادة فتح المسارح ودور السينما بنسبة 25%
- تعليق العمل بـ دور المناسبات وأماكن الوضوء بـ دور العبادة 
- استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ حتى إشعار آخر 
- غلق المطاعم والمقاهي والنوادي الساعة العاشرة مساء
- غلق المحال العامة الساعة التاسعة مساء
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