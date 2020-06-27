احذر الغرامة والحبس.. 3 عقوبات تنتظر المحال المخالفة لإجراءات كورونا

1. تنص المادة 27 من قانون المحال العامة على

مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية،

إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.

غلق المحل التجاري إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة،