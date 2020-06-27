خلال لقائه وكيل وزارة التموين.. محافظ أسيوط يتابع توفر السلع في الأسواق وضبط الأسعار

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه المهندس محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة للوقوف على المخزون الاستراتيجى من السلع التموينية بالمحافظة والتأكيد على توفر السلع التموينية وضبط الأسعار بالقرى والمراكز واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلاعب في السلع التموينية والتأكد من سلامة المنتجات ومنع الإتجار بها في السوق السوداء.





وشدد محافظ أسيوط على استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة الاسواق والمحال التجارية وجميع المنشأت والجهات الحكومية وقطاعات الخدمات بجميع المراكز والاحياء بناءًا على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".





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ووجه المحافظ – خلال اللقاء – وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى والصحة والبيئة ورؤساء المراكز والاحياء لضبط الاسعار والتأكد من سلامة اللحوم والاسماك والمواد الغذائية المعروضة بالمحال التجارية مشددا على ضرورة مساندة الدولة في الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتفادي تداعياته السلبية على المجتمع المصري بشكل عام ورصد حالة السوق ومتابعة مدي توافر السلع بأنواعها المختلفة خاصة الأساسية التي يحتاجها المواطن يوميًا وبحث احتياجات المواطنين بصفة مستمرة والتنسيق مع كافة الشعب التجارية.









كما أعلن سعد عن التنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية ورؤساء المراكز والاحياء وفتح منافذ للسلع الغذائية الثابتة والمتنقلة بأسعار مخفضة تسهيلًا على المواطنين وتوفير السلع الضرورية للمواطنين مع تكثيف الحملات التموينية على المحال لضمان صلاحية وجودة السلع التموينية والمواد الغذائية المعروضة .









وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين تجنب النزول والبقاء في المنازل قدر الامكان ومنع التجمعات وارتداء الكمامة والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على حياتهم وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشاره وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



