دون أي زيادة مالية.. الأهلي يتوصل لاتفاق مع فايلر لتجديد تعاقده لمدة موسم

ينهي المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الاهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات خلال الساعات القليلة القادمة تجديد تعاقد السويسري رينيه فايلر ليعلن إنتهاء الأزمة التي سيطرت على كافة المجريات خلال الساعات القليلة الماضية ، ونجح مرتجي وأمير توفيق في التوصل إلى إتفاق مع فايلر المتواجد في بلاده سويسرا لتجديد تعاقده مدة موسم واحد دون اي زيادة مالية .





وبذل مرتجي وتوفيق جهودًا كبيرة في تحويل مسار المدرب الذي كان علي وشك التوقيع لنادي أوروبي أخر علي أن يستمر مع القلعة الحمراء لمدة موسم جديد بنفس تشكيل الجهاز الفني .





ومن المقرر أن يتم إرسال العقود لفايلر عبر الايميل خلال الساعات القليلة المقبلة لتوقيعها علي أن يعود للقاهرة في الأسبوع الأول من شهر يوليو.





وكشفت إدارة النادي عن أنه هناك إتفاق لتجديد التعاقد ولكن لا يزال يوجد شرط واحد محل نقاش وقد يتم حسمه اليوم بصورة نهائية .



