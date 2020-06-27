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أخبار البلد

على متن 4 رحلات.. 615 أجنبيا من العالقين يغادرون مطار القاهرة

السبت 27/يونيو/2020 - 12:26 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي

غادرت مطار القاهرة، اليوم السبت، 4 رحلات طيران استثنائية، وعلى متنها 615 راكبا من جنسيات أوروبية مختلفة من العالقين في مصر من تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.


وقالت مصادر بالمطار، إن الرحلات الأربعة غادرت على متنها ركاب من جنسيات أجنبية في طريقها إلى فرنسا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا، حيث نظمت شركة "اير فرانس" رحلة إلى مدينة باريس أقلعت وعلى متنها 262 راكبا، كما نظمت شركة مصر للطيران رحلة إلى مدينة روما أقلت 152 راكبا، ونظمت شركة مصر للطيران أيضا رحلة إلى برلين أقلت 41 راكبا، ونظمت شركة الخطوط السويسرية رحلة إلى زيوريخ أقلت 160 راكبا، وجميع الركاب من جنسيات أوروبية مختلفة، بالإضافة إلى حاملي الإقامات، كانوا عالقين منذ تعليق رحلات الطيران.


وتستأنف وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية إلى جميع المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو القادم، وفقا لضوابط وإجراءات وقائية معينة أقرتها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين، وذلك بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

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