بعد تنفيذ إزالة برج جرجا.. محافظ سوهاج: حصر المباني المقامة على أملاك الدولة وإزالتها فورا

أصدر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج توجيهاته بحصر المباني المخالفة تمهيدًا لإزالتها في موجة إزالات هي الأولى من نوعها في بالمحافظة، وكان من أول القرارات التى يتم تنفيذها هي قرارات الإزالة الصادرة للمبنى المخالف المقام بمدخل مدينة جرجا والمعروف إعلاميًا "ببرج جرجا".





الجدير بالذكر أن البرج يقع بالمدخل البحري لمدينة جرجا على طريق القاهرة أسوان، ومقام على أراضٍ زراعية خارج الحيز العمراني ودون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، ومتعدٍ على حرم الطريق الرئيسي القاهرة أسوان، وقد صدر له عدة قرارات إزالة منها قرار الهيئة العامة للطرق والكباري رقم 77 لسنة 2012، بإزالة المباني المقامة، وكذا 10 قرارات صادرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا لمخالفة أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 مباني قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية.

وقد سبق أن تقدم صاحب البناء المخالف بطلب تصالح عن مخالفات البناء وتم فحص الطلب طبقا لأحكام القانون، وانتهي رأي اللجنة الفنية المختصة قانونًا إلى رفض الطلب لعدم انطباق شروط التصالح على الحالة المعروضة على النحو الوارد بالتقرير الفني.





وأكد محافظ سوهاج أنه لا أحد فوق القانون، وأنه سوف يتم تطبيق القانون على الجميع، وأنه جارٍ حاليا الاستعداد لتنفيذ كافة قرارات الإزالة للمباني المخالفة الواقعة بنطاق المحافظة.





وقد تحدد الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت الموافق 27/6/2020، موعدا لتنفيذ قرارات الهدم لبرج جرجا عن طريق مقاولي الهدم المختصين بحضور اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، واللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والدكتور أحمد سامى القاضي، نائب المحافظ، واللواء عصام الليثى، السكرتير العام وكافة قيادات المحافظة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا .





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