للوقاية من كورونا.. محافظ البحيرة يشيد بالتزام جميع المساجد والمصلين بتطبيق الإجراءات الاحترازية.. صور

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة

التزام جميع المساجد والمصلين بتطبيق الإجراءات الإحترازية واستمرار اعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد قبل وبعد الصلاة

وأشاد المحافظ بالسلوك الايجابى للمواطنين والالتزام بتنفيذ وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها الدولة بالتزامن مع فتح دور العبادة لاداء الشعائر الدينية والصلاة اعتبارا من فجر اليوم السبت 27 يونيو.



أقرأ أيضًا:

وكيل أوقاف البحيرة: فتح 80%من المساجد أمام المصلين مع الالتزام بشروط الوقاية.. شاهد

وشدد محافظ البحيرة على استمرار أعمال التعقيم طوال فترة فتح دورة العبادة ، مع الالتزام التام بغلق دورات المياه وأماكن الوضوء منعا للعدوى وكذا استمرار غلق دور المناسبات نظرًا لما تشهده من تجمعات كبيرة .

وقامت مديرية الأوقاف بالبحيرة بنشر الملصقات الإرشادية الواردة من وزارة الصحة للتوعية وكيفية الوقاية من الإصابة بالعدوى وتوزيعها على المصليين.

وكانت مساجد البحيرة قد شهدت التزام كبير من المصلين بتطبيق الإجراءات والقرارات الخاصة فى هذا الشان بتحديد اماكن متباعده بين المصلين وارتداء الكمامات .

