اضطراب حركة الملاحة بخليج السويس.. شاهد.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم السبت

قالت الدكتورة إيمان شاكر ، وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية ، إن طقس اليوم، السبت، يشهد ارتفاعا فى نسب الرطوبة واستقرارا بدرجات الحرارة.









وكشفت وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "صباحنا مصرى"، عن اضطراب حركة الملاحة البحرية اليوم، السبت، فى منطقة خليج السويس ويصل ارتفاع الأمواج إلـى مترين ونصف المتر.











إلى ارتفاع درجات الحرارة بجنوب الصعيد ونسب الرطوبة، حيث تسجل درجات الحرارة 41 درجة مئوية. وأشارت









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وأوضحت أن طقس القاهرة يشهد استقرار درجات الحرارة خلال الأيام القادمة وارتفاعا بنسب الرطوبة يتراوح بين 35 : 36 درجة مئوية.







