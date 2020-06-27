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بين الناس

صلاة الظهر فى مسجد السيدة نفيسة.. صور

السبت 27/يونيو/2020 - 02:30 م
صدى البلد
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سيد أحمد وعمرو سيد
رصدت عدسة " صدى البلد " صلاة الظهر فى مسجدة السيدة نفيسة اليوم السبت وذلك عقب إلغاء حظر التجوال بقرار من مجلس الوزراء، وعودة الصلوات داخل المساجد من جديد .


وحرص المصلون على إحضار سجادة صلاة خاصة بكل مصلٍ و ارتداء الكمامات وعدم التزاحم أو الاختلاط داخل المساجد، والالتزام بأماكن التباعد التى قامت إدارة كل مسجد بوضعها على المصلى . 

يذكر ان اعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، فتح دور العبادة بدءا من اليوم ، بضوابط تحددها وزارة الأوقاف، للعبادات اليومية فقط، مع استمرار تعليق الصلوات الأسبوعية.

وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي ، أن دور العبادة ترتبط بأعداد كبيرة، وقرار غلقها جاء لضمان الحرص على صحة المواطنين.



صلاة الظهر فى مسجد السيدة نفيسة.. صور
صلاة الظهر فى مسجد السيدة نفيسة.. صور
صلاة الظهر فى مسجد السيدة نفيسة.. صور
صلاة الظهر فى مسجد السيدة نفيسة.. صور
صلاة الظهر فى مسجد السيدة نفيسة.. صور
صلاة الظهر فى مسجد السيدة نفيسة.. صور
صلاة الظهر فى مسجد السيدة نفيسة.. صور
صلاة الظهر فى مسجد السيدة نفيسة.. صور
صلاة الظهر فى مسجد السيدة نفيسة.. صور
صلاة الظهر فى مسجد السيدة نفيسة.. صور
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