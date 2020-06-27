صلاة الظهر فى مسجد السيدة نفيسة.. صور









وحرص المصلون على إحضار سجادة صلاة خاصة بكل مصلٍ و ارتداء الكمامات وعدم التزاحم أو الاختلاط داخل المساجد، والالتزام بأماكن التباعد التى قامت إدارة كل مسجد بوضعها على المصلى .





يذكر ان اعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، فتح دور العبادة بدءا من اليوم ، بضوابط تحددها وزارة الأوقاف، للعبادات اليومية فقط، مع استمرار تعليق الصلوات الأسبوعية.





وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي ، أن دور العبادة ترتبط بأعداد كبيرة، وقرار غلقها جاء لضمان الحرص على صحة المواطنين.













رصدت عدسة " صدى البلد " صلاة الظهر فى مسجدة السيدة نفيسة اليوم السبت وذلك عقب إلغاء حظر التجوال بقرار من مجلس الوزراء، وعودة الصلوات داخل المساجد من جديد .