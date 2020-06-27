الداخلية في أسبوع.. ضبط 71 ألف قضية سرقة تيار كهربائي بقيمة 44 مليون جنيه

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال قضايا التيار الكهربائى عن ضبط (71109) قضايا فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (44875057) جنيها.

ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.