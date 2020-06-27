الداخلية في أسبوع.. مداهمة بؤر الإجرام بالسحر والجمال وبحيرة المنزلة وضبط ٢٠٩ عناصر خطرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.





و أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال الأمن العام عن إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (209) متهم .





وضبط بحوزتهم (13) قطعة سلاح نارى و(18) طلقة مختلفة الأعيرة وضبط (9) قضايا إتجار بالمواد المخدرة وتم تنفيذ (4240) حكم قضائى متنوع وضبط (440) قضية متنوعة أخرى.





و فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء "غير المرخصة" تم ضبط (1259) قطعة سلاح نارى.. أبرزها (1 رشاش – 1 أر بى جى – 2 جرينوف - 120 بندقية آلية– 245 بندقية مششخنة وغير مششخنة– 67 مسدس– 823 فرد محلى الصنع– 1945 طلقة مختلفة الأعيرة – 1393 قطعة سلاح أبيض).





و فى مجال ضبط ورش تصنيع الأسلحة النارية تم ضبط (2) ورشة، بداخلهما (بندقية آلية ، 6 مسدس ، 10 فرد محلى، 40 طلقة مختلفة الأعيرة، عدد من الأدوات التى تستخدم فى عملية التصنيع).





و فى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة تم تأمين تنفيذ عدد (2580) قرار إزالة (حالة تعدى على الأراضى الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، الرى والصرف، مجرى نهر النيل) بنطاق عدد (24) مديرية أمن.



