سؤال برلماني حول موقف الموظفين أصحاب الأمراض المزمنة من الإجازات الاستثنائية بعد التعايش مع كورونا

تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، بشأن موقف أصحاب الإجازات الاستثنائية للموظفين من أصحاب الأمراض المزمنة وأيضًا الموظفات الحاصلات على إجازات استثنائية رعاية الأطفال ممن هم أقل من 12 سنة، من القرارات الأخيرة للتعايش مع فيروس كورونا.





وأضاف عبدالغني خلال سؤاله اليوم السبت، أن القرارات الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء بشأن خطة التعايش مع فيروس كورونا تضمنت ترك الحرية لكل وزير أو مسئول لتحديد حجم طاقة العمل في وزارته أو مؤسسته ولكنها لن تنص صراحة بالنسبة لموقف الموظفين من أصحاب الإجازات الاستثنائية من ذوي الأمراض المزمنة وهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا وأيضًا الموظفات ممن يقومون برعاية أطفال أقل من 12 عاما في فتح الحضانات بنسبة بسيطة وبشروط معينة فكيف يتركون أطفالهم بالمنازل بمفردهم.





وأوضح عبدالغني، أنه على الرغم من وجود تصريح من المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بأن القرارات الخاصة بالإجازات الاستثنائية سارية ولكن تخضع أيضًا للوزير المسئول في وزارته، ولكن على الأقل كان يتوجب العمل على استمرار العمل بهذه القرارات الاحترازية وترك الحرية للوزير المسئول في تحديد حجم طاقة العمل دون مخالفة قرارات الإجازات الاستثنائية حماية لهؤلاء الذين قررت الحكومة في البداية مشكورة بتوفير الحماية لهم نظرًا للظروف المرضية أو رعاية الأطفال.





وطالب النائب، الحكومة بسرعة البت في هذا الأمر الهام الخطير الذي يمس حياة آلاف العاملين والذين قد تتعرض حياتهم للخطر لا سيما ونحن في ذروة ارتفاع الاصابات والوفيات جراء هذا الفيروس، خاصة وأن بعض الجهات قامت بإلغاء هذه الاجازات دون النظر لمخاطر ذلك على حياة هؤلاء المواطنين وأسرهم.