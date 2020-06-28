لجان البرلمان تناقش قانون المهن الطبية وإعادة تنظيم هيئة الأوقاف

تستأنف اللجان النوعية إجتماعاتها اليوم الأحد، وتستكمل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامه العبد ، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.





(مشترك مع مكاتب لجان: الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والخطة والموازنة). وبحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصرية





وتناقس لجنة الشئون الصحية برئاسة النائب الدكتور محمد العماري ، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم (14) لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.





كما تناقش اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة فى إجتماعها اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.