AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

لجان البرلمان تناقش قانون المهن الطبية وإعادة تنظيم هيئة الأوقاف

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
ماجدة بدوي
تستأنف اللجان النوعية إجتماعاتها اليوم الأحد، وتستكمل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامه العبد ، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.

(مشترك مع مكاتب لجان: الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والخطة والموازنة). وبحضور  الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصرية

وتناقس لجنة الشئون الصحية  برئاسة النائب الدكتور محمد العماري ، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم (14) لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

كما تناقش اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة فى إجتماعها اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوزراء يوافق على قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية

مجلس الوزراء: إنشاء صندوق تعويض عن مخاطر المهن الطبية تكريما لشهدائها

الحكومة توافق على مشروع قانون زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%

برلمانى يناشد رئيس الوزراء بتنفيذ خطة تطوير القطاع الصحي

منها زيادة البدل وسن المعاش.. 3 امتيازات للأطباء في طريقها إلى البرلمان

لمواجهة كورونا.. صحة البرلمان تبحث رفع سن معاش الأطباء إلى 65 عاما

ترشيحاتنا

مادة تضر الجهاز الهضمى.. خبيرة تغذية تحذر من القمح | شاهد

محمد أنور يدافع عن يوسف الشريف: عنده مبدأ وانا ندمت على حاجات ونفسي ربنا يسامحني

استشاري: كثرة تناول الأطفال للأدوية يعرضهم لأمراض خطيرة .. فيديو

حكم كثرة الحلف بالطلاق .. دار الإفتاء توضح

دعاء قبل النوم بـ سورة قرآنية تغفر كل ذنوبك وتضعك بمنزلة الشهداء

أخبار التوك شو .. السيسي يفتتح مستشفيات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض .. الحايس بعد إعدام المسماري: سعيد بالقصاص للشهداء .. أشرف زكي عن حالة رجاء الجداوي الصحية: ادعوا لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يتناسب مع سنها .. هجوم على ممثلة شهيرة بسبب مكياج ابنتها ذات الـ5 سنوات.. فيديو

هاري نادم وميجان تسعى لتحقيق أهدافها الشخصية.. كتاب جديد يكشف أسرار الحرب الملكية

شاب يوجه ركلة عنيفة لفتاة أثناء رقصها في فرح .. فيديو