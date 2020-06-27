الشباب والرياضة بالإسكندرية تشارك فى تنفيذ الإجراءات الاحترازيه لفتح المساجد.. صور

شاركت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بقيادة الدكتورة صفاء الشريف في تنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارتى الأوقاف والشباب والرياضة لتنفيذ برنامج وزارة الصحة be safe لفتح المساجد لأداء الصلوات بها.
وقامت الفرق الكشفية والإرشادية والجوالة وأندية التطوع بتطهير أماكن والصلاة ودورات المياة بدور العبادة وتوزيع الكمامات والمطهرات على رواد المساجد.
ومن أبرز المساجد التى تم تطهيرها بالإسكندرية هى المرسى أبو العباس والقائد إبراهيم وحاتم بسموحة والميرى كرموز ونصير والإيمان بالقبارى وطارق بن زياد والجامع الكبير بالسيوف وجنيدى بقرية بهيج برج العرب والفارسى بالأنفوشى والشباب البحرى بمنطقة بحرى والمسجد الكبير بأبيس 8.