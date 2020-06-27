الشباب والرياضة بالإسكندرية تشارك فى تنفيذ الإجراءات الاحترازيه لفتح المساجد.. صور

شاركت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بقيادة الدكتورة صفاء الشريف في تنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارتى الأوقاف والشباب والرياضة لتنفيذ برنامج وزارة الصحة be safe لفتح المساجد لأداء الصلوات بها.





وقامت الفرق الكشفية والإرشادية والجوالة وأندية التطوع بتطهير أماكن والصلاة ودورات المياة بدور العبادة وتوزيع الكمامات والمطهرات على رواد المساجد.



