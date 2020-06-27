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رياضة

الشباب والرياضة بالإسكندرية تشارك فى تنفيذ الإجراءات الاحترازيه لفتح المساجد.. صور

السبت 27/يونيو/2020 - 03:52 م
تطوع وزارة الشباب
تطوع وزارة الشباب والرياضة
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إسلام عوده
شاركت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بقيادة الدكتورة صفاء الشريف في تنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارتى الأوقاف والشباب والرياضة لتنفيذ برنامج وزارة الصحة be safe لفتح المساجد لأداء الصلوات بها. 

وقامت الفرق الكشفية والإرشادية والجوالة وأندية التطوع بتطهير أماكن والصلاة ودورات المياة بدور العبادة وتوزيع الكمامات والمطهرات على رواد المساجد. 

ومن أبرز المساجد التى تم تطهيرها بالإسكندرية هى المرسى أبو العباس والقائد إبراهيم وحاتم بسموحة والميرى كرموز ونصير والإيمان بالقبارى وطارق بن زياد والجامع الكبير بالسيوف وجنيدى بقرية بهيج برج العرب والفارسى بالأنفوشى والشباب البحرى بمنطقة بحرى والمسجد الكبير بأبيس 8.
الشباب والرياضة بالإسكندرية تشارك فى تنفيذ الإجراءات الاحترازيه لفتح المساجد.. صور
الشباب والرياضة بالإسكندرية تشارك فى تنفيذ الإجراءات الاحترازيه لفتح المساجد.. صور
الشباب والرياضة بالإسكندرية تشارك فى تنفيذ الإجراءات الاحترازيه لفتح المساجد.. صور
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