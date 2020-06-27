جاكيت جلد.. هاجر أحمد فى إطلالة أنيقة على انستجرام.. شاهد

شاركت الفنان هاجر احمد جمهورها صورة جديدة عبر خاصية "ستورى" على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"









وظهرت هاجر أحمد بإطلالة شتوية ترتدى جاكيت اسود انيق، واعتمدت على الماكياج الناعم الذي كشف عن جمال ملامحها، نالت إعجاب متابعيها.









يذكر أن آخر عمل شاركت فيه هاجر أحمد مسلسل حكايات بنات بطولة ميرنا نور الدين وأسماء جلال وهند عبد الحليم وليلي حسين وحازم إيهاب ورمزي لينر وأحمد كرارة ومي حسين وعلا رامي ونبيل نور الدين وآخرون وهو من إخراج مصطفى أبو سيف.



