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أخبار البلد

شباب يعقمون المساجد والكنائس بعين شمس للحد من كورونا.. صور

السبت 27/يونيو/2020 - 05:09 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام -أحمد بيسو
رصدت عدسة صدى البلد اليوم السبت أول أيام إلغاء حظر التجوال مبادرة "كلنا واحد" لتعقيم دور العبادة من المساجد والكنائس بعين شمس بالقاهرة ، وكان المسئول عن إقامة المبادرة بعض الشباب الذين يدركون الموقف وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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فيما بدأت الحكومة برئاسة  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت تطبيق عدد من القرارات التي تخص رفع حظر التجول و فتح المقاهي والمطاعم والأندية  وذلك  لحين إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف.

وقد نص القرار في مادته الأولى على إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق. 

ثم جاءت المادة الثانية حول دور العبادة، فنصت على أن تستقبل دور العبادة المُصلين لأداء الشعائر الدينية، عدا صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين، والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين.

وحدّدت ضوابط عودة دور العبادة، وهي الإلتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السُلطات المُختصة، والالتزام بالخطة التدريجية لأداء الصلوات، التي تضعها وزارة الأوقاف والسُلطات الدينية القائمة على دور العبادة، بحسب الأحوال، وغلق دورات المياه الملحقة ودور المناسبات بدور العبادة.

شباب يعقمون المساجد والكنائس بعين شمس للحد من كورونا.. صور
شباب يعقمون المساجد والكنائس بعين شمس للحد من كورونا.. صور
شباب يعقمون المساجد والكنائس بعين شمس للحد من كورونا.. صور
شباب يعقمون المساجد والكنائس بعين شمس للحد من كورونا.. صور
شباب يعقمون المساجد والكنائس بعين شمس للحد من كورونا.. صور
شباب يعقمون المساجد والكنائس بعين شمس للحد من كورونا.. صور
شباب يعقمون المساجد والكنائس بعين شمس للحد من كورونا.. صور
شباب يعقمون المساجد والكنائس بعين شمس للحد من كورونا.. صور
شباب يعقمون المساجد والكنائس بعين شمس للحد من كورونا.. صور
شباب يعقمون المساجد والكنائس بعين شمس للحد من كورونا.. صور
شباب يعقمون المساجد والكنائس بعين شمس للحد من كورونا.. صور
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