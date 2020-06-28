الذهب مستقر في بداية تعاملات اليوم

شهدت اسعار الذهب في مصر استقرارا، في مستهل تعاملات اليوم الأحد، بعد ارتفاعه بمتوسط 4 جنيهات .
وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا في محالات الصاغة اليوم نحو 793 جنيها كأعلى سعر .
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ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 906 جنيهات.
ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 لـ 680 جنيها.
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 نحو 529 جنيها.
بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6344 جنيها و أوقية الذهب لـ 28.2 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 906.3 ألف جنيه .
وعن سعر جرام الذهب فى مصر بالمصنعية، فيختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.