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فن

بإطلالة جذابة.. هند عبد الحليم تقضي الإجازة الصيفية.. شاهد

السبت 27/يونيو/2020 - 05:15 م
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
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محمد بدران
شاركت الفنانة هند عبد الحليم، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهرت هند عبد الحليم بإطلالة جذابه أثناء قضائها إجازة الصيف، وكانت ترتدى بدى كت باللون الفوشيا، ونظارة شمس انيقة ولاقت الصورة اعجاب متابعيهما.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت هند عبد الحليم فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاة باللون البينك الفاتح الذى يبرز جمالها.

كما تركت شعرها البنى القصير منسدلا بطريقة ناعمة وجذابة، ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات.

يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم، مسلسل "حكايات بنات الجزء 4"، الذي يعرض حاليًا على احدى القنوات الفضائية، وشارك في بطولته الفنانة اسماء جلال وتامر هشام وميرنا نور الدين، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي.

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A post shared by Hend Abdelhalim (@hendabdelhalimofficial) on

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