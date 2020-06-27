بدء امتحانات طلاب الفرقة النهائية تجارة عين شمس 7 يوليو

قال الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس إن امتحانات طلاب الفرق النهائية لكلية تجارة ستبدأ من يوم 7يوليو المقبل.
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وأضاف عميد كلية تجارة انه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020لطلاب الفرق النهائية بجميع الشعب بالكلية بدءا من يوم الثلاثاء 7/7/2020 وسوف يتم الاعلان تباعا الجدول التفصيلي للامتحانات .
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وكان الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،عقد اجتماعًا طارئا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع عمداء الكليات؛ لبحث الإجراءات المتعلقة ببدء انعقاد امتحانات السنوات النهائية .