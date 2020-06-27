AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بدء امتحانات طلاب الفرقة النهائية تجارة عين شمس 7 يوليو

السبت 27/يونيو/2020 - 06:42 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
حسام الفقي
قال الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة  جامعة عين شمس إن امتحانات طلاب الفرق النهائية لكلية تجارة  ستبدأ من يوم 7يوليو المقبل.

اقرأ ايضا :

وأضاف عميد كلية تجارة انه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020لطلاب الفرق النهائية بجميع الشعب بالكلية بدءا من يوم الثلاثاء  7/7/2020 وسوف يتم الاعلان تباعا الجدول التفصيلي للامتحانات .

اقرأ ايضا :

وكان الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،عقد اجتماعًا طارئا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع عمداء الكليات؛ لبحث الإجراءات المتعلقة ببدء انعقاد امتحانات السنوات النهائية .

ووجه الدكتور  محمود المتيني بضرورة و سرعة إرسال جميع جداول امتحانات السنة النهائية بالتفصيل ، و التي من المقرر أن تبدأ ما بين ٦ إلى ١١ من يوليو المقبل و تنتهي في الفترة من ١٥ إلى ١ سبتمبر من العام الجامعي الحالي ٢٠٢٠، حسب احتياجات كل كلية لإقرارها خلال جلسة مجلس الجامعة المزمع انعقادها يوم الإثنين المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة عين شمس في أسبوع .. تعلن آليات امتحانات الفرق النهائية .. وتلزم الأساتذة والعاملين بارتداء الكمامات ابتداء من 30 مايو

خلال جلسة طارئة.. جامعة عين شمس تحدد موقف طلاب الفرق النهائية المغتربين من المدن الجامعية

رئيس جامعة عين شمس يحدد موعد امتحانات طلاب السنوات النهائية ..فيديو

جامعة عين شمس تبحث إجراءات انعقاد امتحانات السنوات النهائية بالكليات

موعد بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية في جامعة عين شمس

أخبار جامعة عين شمس.. الإعلان عن موعد بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية بكلية الهندسة.. حاسبات ومعلومات تبدأ 9 يوليو.. وتحديد موقف الطلاب الراسبين في مقررات الفصول الدراسية السابقة

ترشيحاتنا

تحذير خطير.. الموجة الثانية لكورونا تستهدف الشباب تحت سن 40 عاما

أهم الأخبار ..إعدام الإرهابي عبد الرحيم المسماري .. حبس سما المصري.. فيسبوك يخسر 7.2 مليار دولار

بالمحاور الرئيسية المختلفة.. السيسى يوجه بمراعاة توفير كل الخدمات للمواطنين ومرتادي جانبي الطرق

العالم لن يعود للحياة الطبيعية.. بيل جيتس: لقاح كورونا الحل الوحيد لفتح الإغلاق

مصرع عجوز وزوجته حرقا داخل شقتهما في عمارات العبور بصلاح سالم

بعد وفاته بـ 48 ساعة.. وفاة زوجة نائب مدير مستشفى بلبيس المركزي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية جريئة.. نوال الزغبي تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

إقبال على مقاهي وكافيهات وسط البلد مع الالتزام بالوقاية.. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول القدر الكافى من الحديد فى اليوم؟