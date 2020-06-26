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تعليم

رئيس جامعة عين شمس يهنئ هدى وصفي لحصولها على التقديرية

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:50 م
رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس
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حسام الفقي
تقدم الدكتور  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و نواب رئيس الجامعة بخالص التهانى الى الدكتورة هدى وصفي أستاذة الأدب الفرنسي بكلية الآداب ورئيس مركز الهناجر للفنون ومقرر لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة سابقًا بمناسبة حصولها على جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون  للعام الحالي. 

وتعد الدكتورة هدى وصفي واحدة من أبرز الشخصيات المصرية والعربية فى مجالات الروائى والأدب المقارن والنقد الأكاديمى، وأستاذة جامعية للأدب الفرنسى بكلية الآداب جامعة عين شمس.

كما أدارت وصفى عدة مسارح مصرية، أبرزها المسرح القومى المصرى، ومركز الهناجر للفنون، ألّفت أكثر من 75 كتابًا أدبيًا وفلسفيًا باللغتين العربية والفرنسية ولها العديد من الترجمات من اللغة الفرنسية إلى العربية. 

وبالإضافة إلى  العديد من المؤلفات في مجال المسرح، كما حصلت على العديد من الجوائز من عدة جهات، مصرية وغربية وعربية، من بينها وسام عيد العلم من الرئيس جماب عبد الناصر ، وسام فارس العلوم والآداب، ووسام ظابط الفنون والآداب من الحكومة الفرنسية ، وسام قائد الفنون والآداب من الحكومة الايطالية، كما تم ادراج سيرتها الذاتية فى قاموس الشخصيات المصرية ، وقاموس المسرح المصرى ، وقاموس المسرح بجامعة نيويورك ، وقاموس المرأة بباريس بالإضافة إلى ادراج سيرتها الذاتية فى مكتبة الكونجرس الأمريكية.
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