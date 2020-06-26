رئيس جامعة عين شمس يهنئ هدى وصفي لحصولها على التقديرية

تقدم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و نواب رئيس الجامعة بخالص التهانى الى الدكتورة هدى وصفي أستاذة الأدب الفرنسي بكلية الآداب ورئيس مركز الهناجر للفنون ومقرر لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة سابقًا بمناسبة حصولها على جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون للعام الحالي.
وتعد الدكتورة هدى وصفي واحدة من أبرز الشخصيات المصرية والعربية فى مجالات الروائى والأدب المقارن والنقد الأكاديمى، وأستاذة جامعية للأدب الفرنسى بكلية الآداب جامعة عين شمس.
كما أدارت وصفى عدة مسارح مصرية، أبرزها المسرح القومى المصرى، ومركز الهناجر للفنون، ألّفت أكثر من 75 كتابًا أدبيًا وفلسفيًا باللغتين العربية والفرنسية ولها العديد من الترجمات من اللغة الفرنسية إلى العربية.
وبالإضافة إلى العديد من المؤلفات في مجال المسرح، كما حصلت على العديد من الجوائز من عدة جهات، مصرية وغربية وعربية، من بينها وسام عيد العلم من الرئيس جماب عبد الناصر ، وسام فارس العلوم والآداب، ووسام ظابط الفنون والآداب من الحكومة الفرنسية ، وسام قائد الفنون والآداب من الحكومة الايطالية، كما تم ادراج سيرتها الذاتية فى قاموس الشخصيات المصرية ، وقاموس المسرح المصرى ، وقاموس المسرح بجامعة نيويورك ، وقاموس المرأة بباريس بالإضافة إلى ادراج سيرتها الذاتية فى مكتبة الكونجرس الأمريكية.