رئيس جامعة عين شمس يهنئ هدى وصفي لحصولها على التقديرية

تقدم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و نواب رئيس الجامعة بخالص التهانى الى الدكتورة هدى وصفي أستاذة الأدب الفرنسي بكلية الآداب ورئيس مركز الهناجر للفنون ومقرر لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة سابقًا بمناسبة حصولها على جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون للعام الحالي.





وتعد الدكتورة هدى وصفي واحدة من أبرز الشخصيات المصرية والعربية فى مجالات الروائى والأدب المقارن والنقد الأكاديمى، وأستاذة جامعية للأدب الفرنسى بكلية الآداب جامعة عين شمس.





كما أدارت وصفى عدة مسارح مصرية، أبرزها المسرح القومى المصرى، ومركز الهناجر للفنون، ألّفت أكثر من 75 كتابًا أدبيًا وفلسفيًا باللغتين العربية والفرنسية ولها العديد من الترجمات من اللغة الفرنسية إلى العربية.



