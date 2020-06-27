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تعليم

تعليم المنوفية: حظر تحصيل أي مصروفات دراسية بالمدارس الخاصة قبل الأول من سبتمبر 2020

السبت 27/يونيو/2020 - 04:59 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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محمد أمين
أصدر احمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية قرارا بعدم قيام المدارس الخاصة بنطاق المحافظة بتحصيل اية مصروفات دراسية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ / ٢٠٢١  قبل الأول من سبتمبر ٢٠٢٠ .


حيث حدد القرار الوزارى في الماده  29 أن السنة المالية للمدارس الخاصة تبدأ من أول سبتمبر من كل عام وتنتهى فى أخر أغسطس من العام التالى.

وشدد سويد على الالتزام التام بتطبيق القرار الوزاري رقم ٤٢٠  الصادر في ٢٠١٤/٩/٩  بشأن التعليم الخاص.

وفي  ذات السياق كلف سويد التعليم الخاص بالمديرية والادارات التعليمية والتوجيه المالي والإداري بمتابعة تنفيذ ذلك بكل حزم واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لوضع المدارس التي تخالف ذلك تحت الإشراف المالي والإداري لمديرية التربية والتعليم.

وأكد سويد أن هذا القرار جاء بعد ورود شكاوى عديدة من بعض أولياء الأمور  من قيام بعض المدارس الخاصة بتحصيل مبالغ مالية دفعة واحدة او على أقساط كمصروفات دراسية للعام الدراسي الجديد.
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