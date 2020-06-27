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محافظات

"مركز صيانة سيارات" بالبحر الأحمر يقدم خدمات مجانية للأطباء لدورهم في مكافحة كورونا

السبت 27/يونيو/2020 - 06:55 م
مبادرة دعم الأطباء
مبادرة دعم الأطباء بالبحر الأحمر
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إبراهيم جادالله

نشرت الصفحة الرسمية لنقابة الأطباء في محافظة البحر الأحمر، إعلانا خاصا بأحد مراكز خدمة السيارات، كشف فيه عن تقديمه لخدمات مجانية، وخصومات للأطباء، نظرًا لدورهم الوطني في مواجهة فيروس كورونا المستجد.


وحصل “صدى البلد” على نسخة من بيان مركز الصيانة حيث أشار إلى “تقديره للخدمات الجليلة، التي يقدمها الأطباء للوطن في الحرب ضد وباء كورونا، وما يقدمه من تضحيات بأرواحهم من أجل شعب مصر، ولذلك أقدم المركز على تقديم خدمات مجانية وخصومات للأطباء تقديرًا لهذا الدور”.


وفى تصريحات خاصة لصدى البلد أكد ابراهيم جادالله صاحب مركز خدمات السيارات، أنه يجب ان يقدم كل مصرى تحية شكر وتقدير لأطباء مصر لدورهم الملموس فى أزمة كورونا، فهم جيش مصر الأبيض ونتذكر دوما كل ما قدمتوه من أجلنا ولصالح الشعب المصرى فهم  خط الدفاع الأول لنا فى مواجهة فيروس كورونا وعبارات الشكر والثناء لا تستطيع أن تفى حقكم ولهم منا كل التقدير والشكر.



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وأشار جادالله، إلى أن هذه الخدمة هى بداية مبادرة تأتى تقديرًا للأبطال من أطقم الرعاية الصحية فى مصر، ودورهم الوطنى فى أزمة انتشار فيروس "كورونا"، لافتًا إلى أن المبادرة بدأت بأحد مراكز خدمات السيارات المملوكة له وان هناك مفاجآت اخرى دعما لاطباء البحر الاحمر، مطالبا زملاءه وأصدقاءه من رجال الاعمال بالمشاركة فى تلك المبادرة وتقديم كل سبل الدعم المعنوى لاطباء مصر.



وأضاف جادالله، أن مشاركة مؤسسات الأعمال والشركات فى تلك المبادرة من الممكن أن تحمل عدة أوجه، أبرزها تقديم تخفيضات خاصة أو مزايا عينية من الشركات بمختلف أنشطتها ـ والمطاعم، للأطباء وأعضاء هيئات التمريض.


"مركز صيانة سيارات" بالبحر الأحمر يقدم خدمات مجانية للأطباء لدورهم في مكافحة كورونا
"مركز صيانة سيارات" بالبحر الأحمر يقدم خدمات مجانية للأطباء لدورهم في مكافحة كورونا
"مركز صيانة سيارات" بالبحر الأحمر يقدم خدمات مجانية للأطباء لدورهم في مكافحة كورونا
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