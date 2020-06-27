خالد الجندي: كل الأنبياء والرسل مسلمون.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، أن الله سبحانه وتعالى لا يدخل الجنة إلا من كان موحدًا خالصًا لله، بينما المُشرك فقد حرم الله عليه الجنة، ولا يجوز أن نصف أهل النار أنهم سيدخلون الجنة.





وأضاف “الجندي”، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية " دي ام سي" اليوم السبت، أن جميع الأنبياء كانوا مسلمين وكانوا على الإسلام، موضحًا أن النبي محمد –صلى الله عليه وسلم- لم يأت بالإسلام بمعنى العبادات، وإنما أتى بالإسلام بمعنى التوحيد وعدم الشرك بالله.









وتابع أن أهل النار من المشركين لن يخرجوا منها ابدًا، مستشهدا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: ”إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ”، مؤكدًا أنه لا مغفرة لمشرك ولا يجوز الدعاء لمشرك بالمغفرة، ولكن يجوز الدعاء لهم بالرحمة.





وأشار إلى أننا نعيش يومًا عظيمًا في حياة المسلمين، وذلك بعد فتح المساجد ، بداية من اليوم السبت، منوهًا بأن هذه اللحظة لا يقدرها ولا يعرفها إلا رواد المساجد.





وأوضح «الجندى»، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن صلاة الفجر صباح اليوم كانت في استقبال المصلين، مشيرًا إلى أن المساجد فتحت بعد 100 يوم من الإغلاق بسبب فيروس كورونا.





وأكد أن الموت آت لا محالة ولا نريد أن نموت في حالة حجب الصلاة بالمساجد ، والحجب ليس بيد أحد، حيث جاء بسبب انتشار فيروس كورونا، متابعًا: "لا يدخل المسجد إلا من أذن له الله".





وكان الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قد قال في حلقة سابقة، إن عدد الصحابة ليس معلومًا بالتحديد كما يقول البعض، مشيرًا إلى أنه يعتقد أنه يصل إلى 124000 صحابي.