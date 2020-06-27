AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

خالد الجندي: كل الأنبياء والرسل مسلمون.. فيديو

السبت 27/يونيو/2020 - 06:35 م
خالد الجندي: كل الأنبياء
خالد الجندي: كل الأنبياء والرسل مسلمون
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الله سبحانه وتعالى لا يدخل الجنة إلا من كان موحدًا خالصًا لله، بينما المُشرك فقد حرم الله عليه الجنة، ولا يجوز أن نصف أهل النار أنهم سيدخلون الجنة.

وأضاف “الجندي”، خلال تقديمه برنامج  "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية " دي ام سي"  اليوم السبت، أن جميع الأنبياء كانوا مسلمين وكانوا على الإسلام، موضحًا أن النبي محمد –صلى الله عليه وسلم- لم يأت بالإسلام بمعنى العبادات، وإنما أتى بالإسلام بمعنى التوحيد وعدم الشرك بالله.


وتابع  أن أهل النار من المشركين لن يخرجوا منها ابدًا، مستشهدا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: ”إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ”، مؤكدًا أنه لا مغفرة لمشرك ولا يجوز الدعاء لمشرك بالمغفرة، ولكن يجوز الدعاء لهم بالرحمة.

وأشار إلى أننا نعيش يومًا عظيمًا في حياة المسلمين، وذلك بعد فتح المساجد، بداية من اليوم السبت، منوهًا بأن هذه اللحظة لا يقدرها ولا يعرفها إلا رواد المساجد.

وأوضح «الجندى»، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن  صلاة الفجر صباح اليوم كانت في استقبال المصلين، مشيرًا إلى أن المساجد فتحت بعد 100 يوم من الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

وأكد أن الموت آت لا محالة ولا نريد أن نموت في حالة حجب  الصلاة بالمساجد، والحجب ليس بيد أحد، حيث جاء بسبب انتشار فيروس كورونا، متابعًا: "لا يدخل المسجد إلا من أذن له الله".

وكان الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قد قال في حلقة سابقة، إن عدد الصحابة ليس معلومًا بالتحديد كما يقول البعض، مشيرًا إلى أنه يعتقد أنه يصل إلى 124000 صحابي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد الجندي: لقمان والخضر وذى القرنين أنبياء وليسوا أولياء .. فيديو

خالد الجندي عن مسلسل الاختيار: خلد ذكرى الأبطال.. وكشف الإرهابيين .. فيديو

كلموا ربكم.. خالد الجندي: لا تجعلوا علاقتكم بالله رمضانية

خالد الجندى: كفار قريش كانوا يعترفون بوجود الله وشكروا آلهة أخرى

هل يرى أهل الجنة الله؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب

الملائكة لا تعرف الهزار .. خالد الجندى: تكتب كل شيء تنطق به

ترشيحاتنا

رانيا فريد شوقي تعلن شفاء شقيقتها من فيروس كورونا

الإجابة عن أصعب خمسة أسئلة في القرآن الكريم.. شاهد

أسرار ذكر أعضاء النبي في القرآن.. علي جمعة يوضح الإعجاز العلمي

برقيتان من الرئيس السيسي لتهنئة رئيسي جيبوتي ومدغشقر بيوم الاستقلال

حريق هائل في شقة سكنية بعمارات العبور .. شاهد

العالم لن يعود للحياة الطبيعية.. بيل جيتس: لقاح كورونا الحل الوحيد لفتح الإغلاق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية جريئة.. نوال الزغبي تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

إقبال على مقاهي وكافيهات وسط البلد مع الالتزام بالوقاية.. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول القدر الكافى من الحديد فى اليوم؟