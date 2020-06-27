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رياضة

بالصور.. مراسم تتويج بايرن ميونخ بـ الدوري الألماني

السبت 27/يونيو/2020 - 06:36 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق بايرن ميونخ، الفوز، على مضيفه فولفسبورج، بنتيجة 4 أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب فوكسفاجن، ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الألماني . 

وجاءت أهداف فريق بايرن موينخ عن طريق كينجسيلي كومان في الدقيقة 4 من عمر اللقاء واضاف زميله ميكائيل كويسانسي الهدف الثاني في الدقيقة 37 من زمن المباراة . 

وفي الشوط الثاني طرد جوشا جويلافوجي في الدقيقة 71 من عمر اللقاء وسجل بايرن ميونخ هدفين في الدقيقة 72 عن طريق ليفاندوفسكي من ضربة جزاء وفي الدقيقة 79 عمرطريق توماس مولر .

وكان فريق بايرن ميوينخ توج بلقب الدوري الألماني بشكل رسمي الجولة الماضية للمرة الثلاثين في تاريخه متفوقا علي جميع الفرق في عدد حصد لقب البطولة . 

واحتفل بايرن ميونخ بتسلم درع الدوري الألماني خارج ملعب وبدون تواجد الجماهير بسبب أزمة فيروس كورونا المنتشرة حول العالم حاليًا.

ويحتل فريق بايرن ميونخ المركز الاول في جدول ترتيب الدورى الالماني برصيد 82 نقطة بينما توقف فريق فولفسبورج في المركز السادس برصيد 49 نقطة
بالصور.. مراسم تتويج بايرن ميونخ بـ الدوري الألماني
بالصور.. مراسم تتويج بايرن ميونخ بـ الدوري الألماني
بالصور.. مراسم تتويج بايرن ميونخ بـ الدوري الألماني
بالصور.. مراسم تتويج بايرن ميونخ بـ الدوري الألماني
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