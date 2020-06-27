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ماهر فرغلي عن إعدام "المسماري": كان إرهابيا خطيرا حليفا للإخوان.. فيديو

السبت 27/يونيو/2020 - 06:44 م
الارهابي عبد الرحيم
الارهابي عبد الرحيم المسماري
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هاني حسين
قال ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، تعليقا على إعدام الإرهابي عبد الرحيم المسماري العقل المدبر لعملية الواحات الإرهابية، إن العناصر الإرهابية كانت تعمل على إعادة تشكيل تنظيم القاعدة في مصر وكانت عملية الواحات الإرهابية البداية ولكنها فشلت فشل ذريع.

وأضاف ماهر فرغلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "الإرهابي المسماري هو عضو منفذ وخطير من العناصر الإرهابية".

وتابع ماهر فرغلي: "الإرهابي المسماري تعرض إلى تضليل من قيادات إرهابية هاربة ما زالت على قيد الحياة وتعرض إلى غسيل مخ للأفكار المتطرفة".

وأكمل ماهر فرغلي: "تنظيم القاعدة في ليبيا هو حليف للإخوان الإرهابيين".

ولفت ماهر فرغلي: "الإخوان وأبواقهم الإعلامية تدافع عن الإرهابي عبد الرحيم المسماري لأنه كان حليفا لهم".
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