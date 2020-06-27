الأوقاف: المصلون يجب أن يكونوا سببا للفتح وليس للغلق ..فيديو

قال الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف: إننا إلى الآن لم نتلق اى مخالفة تذكر عدا بعض الصور التي رصدت أحد المصلين وهو يقرأ في المصحف .





وأضاف عبد الله حسن خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى : اننا نبهنا علي عدم القراءة في المصحف اثناء التواجد في المسجد حفاظا علي اتباع الخطوات الاحترازية لعدم نقل العدوى للآخرين.





وأوضح أن المصلين يجب عليهم ان يكونوا سببا للفتح وليس سببا للغلق ويجب عليهم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية .





وتايع : أن المصلي يجب عليه أن يتوضأ في بيته وأن يصطحب مع سجادة الصلاة الخاصة به مع ارتداء الكمامة مع الحرص علي اتباع علامات التباعد داخل المسجد.





واستكمل : أن دورات المياه مغلقة غلقا تاما مع عدم فتح أى أضرحة ومقامات نهائيا واكد أن أئمة الأوقاف والعاملين بالمساجد يتعاونون مع المصلين لتطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا .



