بعد إعدام المسماري.. زوجة الشهيد فتحي جعفر: حقنا بيرجع.. وعندنا دولة مبتنساش الشهداء

"الحمد لله حقنا بيرجعلنا" بهذه الكلمات تحدثت نهلة جمال فرج زوجة الشهيد عقيد فتحى جعفر الذى استشهد فى حادث الواحات الارهابى، بعد تنفيذ حكم الاعدام فى الارهابي الليبي عبد الرحيم المسماري.

















وقالت نهلة جمال فى حديثها لـ "صدى البلد" : "الحمد لله حقنا بيرجع وعندنا دولة مبتنساش الشهداء وبتجيب حقهم".









واضافت نهلة : "سعدت جدا بعد سماع حكم اعدام الارهابى المسمارى ليلحق بالارهابى الاخر هشام عشماوى علشان يبقوا عبرة لكل اراهابى وخاين لوطنه، وكل واحد فيهم يبقى عارف انه ميقدرش يهرب من غير مياخد جزاءه فى الدنيا قبل الاخره".













واستطردت نهلة حديثها قائلة: "عندنا رجال فى الجيش والشرطة مبيناموش علشان يجيبو حق زملائهم من الشهداء اللي ضحو بارواحهم فى سبيل الوطن، ربنا معاهم ويحميهم يارب ".









واكلمت نهلة حديثها قائلة : "احب اوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي اللى مسبش حق شهدائها ، وخلى مصر دولة قوية بتعرف تاخد حقها من اى حد "، واكملت : "مصر دلوقتى بقت فى حته تانية خلاص مفيش مقارنه بين مصر فى حكم الجماعة الارهابية ومصر الان تحت قيادة رئيس بيحب البلد وبيعمل علشانها".













وفى اخر حديثها تذكرت نهلة تكريم الرئيس السيسي لزوجها الشهيد والذى تسلمه نجها عمر فتحى جعفر ، وقالت : "الرئيس كرم ابنى ودى حاجة اثرت فيه جدا وخلته يقول كلمه اثرت فى العالم كله خلال التكريم لما قال انا زعلان انى مش هاشوف بابا تانى بس انا هاخد حق بابا ".