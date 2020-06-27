بعد إعدام الإرهابي عبد الرحيم المسمارى.. زوجة الشهيد محمد وحيد توجه رسالة لكل أب وأم

نفذ صباح اليوم حكم الإعدام شنقا على المتهم الإرهابي عبد الرحيم محمد المسماري العقل المدبر لحادث الواحات الإرهابي.





"حاسة بالعدل" بهذه الكلمات تحدثت ريم حسين زوجة الشهيد عقيد محمد وحيد حبشى، والذى استشهد فى حادث الواحات الإرهابى.





وقالت ريم حسين فى تصريحات لـ "صدى البلد": "سعيدة جدا بخبر تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابى المسمارى وحاسة بالعدل، وكل ما أسمع خبر بإعدام عنصر إرهابى بحس إن حق جوزى وشهدائنا جميعا رجعلنا".





وأضافت ريم: "محمد كان عايز يخلص الناس من شر الإرهابيين سواء المسمارى أو عشماوى وكل اللى معاهم، ودايما كان بينام بهدومة فى البيت وبيقولى مش هستريح غير لما أخلص الناس من شرورهم، ودلوقتى أكيد هو استريح فى قبره".





واستطردت ريم قائلة: "أنا عايزة أحيى رجال الجيش والشرطة اللى بيدفعوا حياتهم علشان ننام آمنين مطمئنين على أولادنا من شرور الإرهابيين".





ووجهت ريم رسالة قائلة: "أحب أوجه رسالة لكل أب وأم خلوا بالكم من ولادكم وعلموهم دينهم كويس وعلموهم يحبوا بلدهم علشان تحافظوا عليهم وميجيش يوم تقدر جماعة إرهابية تستغلهم أو تضحك عليهم باسم الدين".





كما وجهت ريم الشكر لرجال الجيش والشرطة والإعلام قائلة: "رجال الجيش والشرطة والإعلام نجحوا خلال الفترة الأخيرة فى توعية ابنائنا من خطر الإرهاب، وكمان أبرزوا قصص الشهداء الأبطال على شاشات التليفزيون مثلما حدث فى مسلسل الاختيار، وده لازم يتكرر كتير علشان ده اللى لازم ولادنا يتربوا عليه".