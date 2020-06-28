ماسك فعال لعلاج الاسمرار والبشرة المجهدة

تعانى الكثير من الفتيات من مشكلة البشرة المجهدة والمتعبة أو الهالات السوداء أو وجود بعض البقع أو التجاعيد وتزداد هذه المشاكل خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع حرارة الجو.
وعرض موقع "boldsky" خطوات عمل ماسك القهوة والقرفة لنضارة البشرة وعلاج البقع والهالات السوداء وآثار الإجهاد والاسمرار.
مكونات ماسك البشرة المجهدة:
ملعقتين قهوة
ملعقتين قرفة
قطرات لبن
قطرات عسل
طريقة عمل ماسك البشرة المجهدة:
- ضعى كل المكونات واخلطيها معا حتى تمتزج تماما.
- ضعيها على البشرة واتركها حتى تجف تماما.
- اغسلى البشرة بالماء البارد جيدا.
- كررى استخدام هذا الماسك مرتين في الأسبوع.