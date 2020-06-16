يزيل الهالات السوداء.. فوائد زيت جنين القمح وطريقة استعماله

تعاني بعض الفتيات من مشكلة الهالات السوداء ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، لذلك نقدم لك طريقة استعمال زيت جنين القمح للهالات السوداء وفوائده وقدرته على إزالة الهالات السوداء.

وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير أن زيت جنين القمح يساعد فى إزالة الأوساخ والهالات السوداء.

يحتوي زيت جنين القمح على مضادات الأكسدة التى تُحافظ على الجلد من الداخل.

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يحتوي زيت جنين القمح على نسبة كبيرة من مضادات الالتهابات، والتى تعالج مشكلات البشرة التى قد تتسبب فى ظهور الهالات السوداء أسفل العين.

زيت جنين القمح له قدرة هائلة فى إنتاج الكولاجين بالبشرة، وبالتالي منع ظهور الهالات بنفسجية اللون والتى تتحول بعد ذلك لهالات سوداء، نتيجة تأثير تجاعيد أسفل العين على الشعيرات الدموية.

يساعد زيت جنين القمح على ترطيب اسف العين بدلا من مستحضرات التجميل باهظة الثمن، وبدون أضرار.

طرق إستخدام زيت جنين القمح لعلاج الهالات السوداء

يمكنك استعمال زيت جنين القمح بمفرده أو خلطه مع زيت اخر او مجموعة زيوت.

قومي بشطف وجهك وتجفيفه جيدًا، ثم ضعي قطرات من زيت جنين القمح على أطراف أصابعك، ودلكي به منطقة أسفل العين بحركات دائرية بحيث تمتصه بشرتك، وذلك بمعدل مرتين يوميًا صباحًا ومساءً.