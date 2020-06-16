AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

يزيل الهالات السوداء.. فوائد زيت جنين القمح وطريقة استعماله

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:18 م
الهالات السوداء
الهالات السوداء
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

تعاني بعض الفتيات من مشكلة الهالات السوداء ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، لذلك نقدم لك طريقة استعمال زيت جنين القمح للهالات السوداء وفوائده وقدرته على إزالة الهالات السوداء.

وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير أن زيت جنين القمح يساعد فى إزالة الأوساخ والهالات السوداء.

يحتوي زيت جنين القمح  على مضادات الأكسدة التى تُحافظ على الجلد من الداخل.

اقرا أيضا 

فى ١٥ دقيقة تخلصي من الهالات السوداء 

يحتوي زيت جنين القمح على نسبة كبيرة من مضادات الالتهابات، والتى تعالج مشكلات البشرة التى قد تتسبب فى ظهور الهالات السوداء أسفل العين.

زيت جنين القمح له قدرة هائلة فى إنتاج الكولاجين بالبشرة، وبالتالي منع ظهور الهالات بنفسجية اللون والتى تتحول بعد ذلك لهالات سوداء، نتيجة تأثير تجاعيد أسفل العين على الشعيرات الدموية.

يساعد زيت جنين القمح على ترطيب اسف العين بدلا من  مستحضرات التجميل باهظة الثمن، وبدون أضرار.

طرق إستخدام زيت جنين القمح لعلاج  الهالات السوداء

يمكنك استعمال زيت جنين القمح بمفرده أو خلطه مع زيت اخر او مجموعة زيوت.

قومي بشطف وجهك وتجفيفه جيدًا، ثم ضعي قطرات من زيت جنين القمح على أطراف أصابعك، ودلكي به منطقة أسفل العين بحركات دائرية بحيث تمتصه بشرتك، وذلك بمعدل مرتين يوميًا صباحًا ومساءً.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تخلصى منها فورا.. وصفة خارقة تخلصك من الهالات السوداء

بـ القهوة.. وصفة سريعة لعلاج الهالات السوداء حول العين

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد بيومي فؤاد..تعرف على عمره الحقيقي

انخفاض بالأسواق.. ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء ١٦-٦-٢٠٢٠

عرض كورونا.. شوبير يسخر من الأندية الرافضة لعودة الدوري الممتاز

أشد فتكا.. لا ينجو هؤلاء من مضاعفات فيروس كورونا

هل مس الزوجة بشهوة يبطل الوضوء ؟.. خطأ يقع فيه كثيرون

التحالف العربي: اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكم بالسجن.. عقوبة عجوز أيرلندي اغتصب بناته الـ7 وشقيقته على مدار 23 عاما

مين أحلى.. شاهد فساتين زفاف المشاهير فى زمن كورونا.. صور

مواصفات ميتسوبيشي جراند لانسر mitsubishi grand lancer 2020.. صور