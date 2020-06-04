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مرأة

فى 15 دقيقة تخلصى من الهالات السوداء للأبد

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:08 م
الهالات السوداء
الهالات السوداء
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لمياء الياسين
هل تعانين من الهالات السوداء وتبدو عيونك متعبة.. يمكنك تجربة القناع التالى فهو يساعد على التخلص من الهالات السوداء وتفتيح محيط العين.

إليك وصفة سريعة للتخلص من هالات العين وتبدأ نتائجها تظهر من أول إستخدام إليك مكونات الوصفة وطريقة تطبيقها يقدمها موقع برايت سايد


ماذا تحتاجين

½ ملعقة من قشور الخيار
4 ملاعق كبيرة زبادي
ملعقة من العسل
5 قطرات زيت اللوز

طريقة تطبيق القناع ..

فى وعاء تمزج المكونات ويتم توزيعها على البشرة بالتساوي ويتم ترك القناع على بشرتك حوالى 15 دقيقة ثم غسل البشرة بالماء الفاتر .

يمكن تكرار القناع التالى يوميا قبل النوم ب15 دقيقة ثم أستلقى وضعى شرائح الخيار على العين وتركها حوالى 15 دقيقة أخرى .

أزيلى شرائح الخيار واغسلي وجهك برفق  وجففى الجلد برفق باستخدام منشفة ناعمة  ويعد هذا القناع  فعالا للبشرة المصابة بحروق الشمس وتهدئة العيون المتعة. 
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