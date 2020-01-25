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مرأة

غير متوقعة.. اقضي على الهالات السوداء بحلول سحرية

السبت 25/يناير/2020 - 04:32 م
صدى البلد
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ريهام قدري

تعد الهالات السوداء من المشاكل المنتشرة بين الرجال والنساء؛ وتقول الدكتورة رشا حامد استشاري الليزر والجلدية علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك، ان الهالات السوداء عبارة عن اسمرار في الجلد المحيط بالعين مما يجعلك تبدين في سن أكبر من سنك.


أسباب ظهور الهالات السوداء:


في حين أن الإرهاق السبب الأكثر شيوعًا لمشكلة الهالات السوداء تحت العينين؛ إلا أن هناك عدة عوامل قد تساهم في ظهور المشكلة مثل:


- التقدم في العمر.

- العوامل الوراثية.

- الجفاف.

- إجهاد العينين.

- التعرض الزائد لأشعة الشمس.


على الرغم من محاولات البعض باتباع الأساليب المنزلية في علاج الهالات السوداء؛ إلا أنها لا تجدي نفعًا لذلك الحل الامثل هو :


- التقشير الكيميائي.

- الليزر.

- استخدام الفيلر لإخفاء الأوعية الدموية والميلانين.

- إزالة الدهون والجلد الزائد حول العينين لتقليل الظلال ومظهر الهالات السوداء.

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