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مرأة

تخلصى منها فورا.. وصفة خارقة تخلصك من الهالات السوداء

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 05:37 ص
هالات
هالات
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لمياء الياسين

في بعض الأحيان نستيقظ من نوم ليلة كاملة وأول شيء نراه في المرآة هو الهالات السوداء غير المرئية. يقول أطباء الجلد أنه مع تقدمنا ​​في السن ، تفتقر بشرتنا إلى القدرة على التجدد مما يؤدي إلى زيادة رؤية الهالات السوداء.
 يمكننا تغطيتها مؤقتًا بالماكياج ، لكنها لن تساعد في القضاء على المشكلة على المدى الطويل.

إليك وصفة سريعه لن تكلفك الكثير للتخلص من الهالات السوداء يقدمها موقع برايت سايد  لن تكلفك الكثير من المال ولن تستغرق الكثير من وقتك في معركتك ضد الهالات السوداء.

يمكنك مزج  الخيار + دقيق الأرز + فيتامين إي + دقيق قمح. 

يحتوي الخيار على مضادات الأكسدة التي تساعد على دوران الأوعية الدموية وفيتامين ك الذي يحفز الدورة الدموية.

أما دقيق الأرز له تأثير تبييض. فيتامين E هو أيضًا مصدر لمضادات الأكسدة التي تحافظ على نضارة البشرة وشبابها.

يساعد دقيق القمح أيضًا على تقليل ظهور الهالات السوداء.

وصفة :

اخلطى  المكونات وضعى هذا القناع على منطقة تحت العين واتركيها لمدة 15 دقيقة. يمكنك استخدامه كل يوم حتى تشعر بالرضا عن النتيجة.

يمكن تخزين هذا القناع في الثلاجة لمدة تصل إلى 9 أيام.
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