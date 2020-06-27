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أسباب اقتصادية.. استشارى علم نفس: فك الحظر لا يعنى انتهاء فيروس كورونا.. فيديو

السبت 27/يونيو/2020 - 08:33 م
منى شوقى
منى شوقى
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شيرين عادل
قالت الدكتورة منى شوقى استشارى علم النفس الإيجابي إن الفترة الحالية تشهد رفع حالة الحظر فقط ولكن ليست عودة للحياة الطبيعية.


وأوضحت استشارى علم النفس الإيجابى خلال استضافتها مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج ست الستات عبر فضائية صدى البلد ، أن الرأى الطبى الحالى يكشف عن موجة شرسة من فيروس كورونا نظرأ لتزايد معدلات الإصابة بالفيروس. 
  

وأكدت أن العودة التدريجية التى بدأت لأسباب اقتصادية وليس بسبب انتهاء فيروس كورونا


ولفتت استشارى علم النفس ، إلى أن فيروس كورونا وباء غير مسبوق نتج عنه تضارب الآراء فى كافة دول العالم حول أسبابه وطرق التخلص منه.


يذكر أن رئاسة الوزراء أعلنت مؤخرأ عن فتح المقاهى ، والمطاعم ، بدءا من اليوم السبت بالاحتفاظ بنسب اشغال معينة لا تتجاوز ٢٥٪ ضمن الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا .

 
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