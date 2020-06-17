إحنا المثل الأعلى.. دينا رامز تحتفل باليوم العالمي للطفل الأفريقي

قالت الاعلامية دينا رامز: إن مصر احتفلت أمس باليوم العالمي للطفل الافريقي، والذي يوافق يوم 16 يونيه من كل عام.





وأوضحت الاعلامية دينا رامز، خلال حواره في برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه رغم تأكيد تقارير الأمم المتحدة أو أوضاع الطفل الأفريقي صعبة جدًا، وخاصة بالنسبة للعنف الاسري وبالنسبة للرعاية التعليمية، إلا أن مصر تعد هي النموذج الذي يحتذى به في افريقيا، وذلك بفضل المجلس القومي للطفولة والامومة.



