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إحنا المثل الأعلى.. دينا رامز تحتفل باليوم العالمي للطفل الأفريقي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:22 م
الاعلامية دينا رامز
الاعلامية دينا رامز
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فرح علاء الخولي
قالت الاعلامية دينا رامز: إن مصر احتفلت أمس باليوم العالمي للطفل الافريقي، والذي يوافق يوم 16 يونيه من كل عام.

وأوضحت الاعلامية دينا رامز، خلال حواره في برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه رغم تأكيد تقارير الأمم المتحدة أو أوضاع الطفل الأفريقي صعبة جدًا، وخاصة بالنسبة للعنف الاسري وبالنسبة للرعاية التعليمية، إلا أن مصر تعد هي النموذج الذي يحتذى به في افريقيا، وذلك بفضل المجلس القومي للطفولة والامومة.

كانت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، أكدت فى بيان لها أمس بمناسبة يوم "الطفل الأفريقي"، التزام مصر الكامل بدعم قضايا الطفولة فى القارة الأفريقية.


وقالت: "نحن قارة واحدة وحلمنا واحد هو حماية أطفالنا"، مشيرة إلى أن الأطفال هم جوهر التنمية وأساسها، لافتة إلى أن المجلس يسعى جاهدا لتطوير كافة الخدمات لدعم الأطفال بكل جد وعزم لإنهاء كافة الممارسات الضارة التى تلحق بهم


وأوضحت أن مصر دائما كانت فى صدارة الدول التى صدقت على كافة المواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة بهذا الشأن، فكانت من أوائل الدول التى صدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والميثاق الأفريقى لحقوق الطفل ورفاهيته، مؤكدة على الالتزام بإنفاذ نصوص تلك المواثيق.

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