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فن

سلاف فواخرجي تروج لمسلسلها الحديد شارع شيكاغو

السبت 27/يونيو/2020 - 08:36 م
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
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محمد بدران


شاركت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، جمهورها ومتابعيها صورة  لها من مسلسلها الجديد "شارع شيكاغو"، المقرر عرضه قريبًا"

ونشرت سلاف فواخرجي بوستر المسلسل وعلقت قائلة "مراد و ميرامارمهيار وأنا شارع شيكاغو ... قريبا"

وتجسد سلاف في المسلسل شخصية "ميرامار"، التي تعتبر المحرك الأساسي للأحداث، وتدور حول فترة عاشها الشعب السوري.

مسلسل "شارع شيكاغو"، يشارك في بطولته إلى جانب فواخرجي، الفنان مهيار خضور وجوان خضر وآخرون، وهو من إخراج محمود عبد العزيز.

وانتهت سلاف فواخرجي من تصوير دورها في مسلسل "خط ساخن" مع حسين فهمي ونضال شافعي وصلاح عبدالله وهيثم نجم، تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح.


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