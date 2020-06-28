لمزراعي محصول الموز .. "الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية خلال شهر يوليو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي الموز مراعاتها، خلال شهر يوليو تتمثل في الآتي:
أولا: أهم العمليات
- يبدأ التزهير في هذه الشهر وهو أنسب فترات التزهير حيث يعطي سباطة كبيرة .
- قطع الثلث السفلي للشمراخ الزهري عند ظهور أولكف .
- الانتهاء من انتخاب الخلفات في الوجه البحري والبدء في انتخاب الخلفات التي ستثمر في العام التالي بالوجه القبلي
- إزالة أي بزوز جديدة تظهر علي النبات.
ثانيا: التسميد
- الأشجار المنزرعة فى أراضي الوادي
- إضافة الدفعة الثانية من سماد البوتاسيوم بمعدل 500 جم / نبات .
- الاهتمام بإضافة الأسمدة النيتروجينية مرتين في في الشهر بالمعدلات السابقة.
- رش المزرعة سمادا ورقيا عند ظهور أعراض نقص العناصر الصغري علي النباتات، حيث يتم الرش بمخلوط من العناصر الصغري واليوريا مكون من 200 جم حديد مخلبي + 100 جم زنك مخلبي + 100 جم منجنيز مخلبي + 500 جم يوريا / 600 لتر ماء.
ب- الأشجار المنزرعة فى الأراضي الرملية :
- اضافة 8 كجم نترات نشادر / ف + 10 كجم سلفات بوتاسيوم / ف خمس مرات أسبوعيا .
- اضافة سلفات الماغنسيوم ومخلوط العناصر الصغري بنفس المعدلات .
- اضافة حامض الفوسفوريك كما سبق .
ثالثا: الرى
- احتياجات الفدان من مياه الري 40-50 م3 / يوم.
رابعا: برنامج المكافحة
فحص وإزالة النباتات المصابة بالتورد واستمرار الرش ضد المن.