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أخبار البلد

لمزراعي محصول الموز .. "الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية خلال شهر يوليو

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:44 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي الموز مراعاتها، خلال شهر يوليو تتمثل في الآتي:

 أولا: أهم العمليات
   - يبدأ التزهير في هذه الشهر وهو أنسب فترات التزهير حيث يعطي سباطة كبيرة .
   - قطع الثلث السفلي للشمراخ الزهري عند ظهور أولكف .
   - الانتهاء من انتخاب الخلفات في الوجه البحري والبدء في انتخاب الخلفات التي ستثمر في العام التالي بالوجه القبلي
   - إزالة أي بزوز جديدة تظهر علي النبات.


 ثانيا: التسميد
- الأشجار المنزرعة فى أراضي الوادي 
- إضافة الدفعة الثانية من سماد البوتاسيوم بمعدل 500 جم / نبات .
- الاهتمام بإضافة الأسمدة النيتروجينية مرتين في في الشهر بالمعدلات السابقة.
- رش المزرعة سمادا ورقيا عند ظهور أعراض نقص العناصر الصغري علي النباتات، حيث يتم الرش بمخلوط من العناصر الصغري واليوريا مكون من 200 جم حديد مخلبي + 100 جم زنك مخلبي + 100 جم منجنيز مخلبي + 500 جم يوريا / 600 لتر ماء. 

ب- الأشجار المنزرعة فى  الأراضي الرملية :
- اضافة 8 كجم نترات نشادر / ف + 10 كجم سلفات بوتاسيوم / ف خمس مرات أسبوعيا .
- اضافة سلفات الماغنسيوم ومخلوط العناصر الصغري بنفس المعدلات .
- اضافة حامض الفوسفوريك كما سبق .


ثالثا: الرى
- احتياجات الفدان من مياه الري 40-50 م3 / يوم.


رابعا: برنامج المكافحة
فحص وإزالة النباتات المصابة بالتورد واستمرار الرش ضد المن.
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