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رياضة

أخبار الأهلي| اتفاق نهائي لـ تجديد عقد فايلر.. تدريبات قوية لـ الشناوي وشوبير

السبت 27/يونيو/2020 - 09:35 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الماضية اليوم السبت مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:


ينهي المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الاهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات خلال الساعات القليلة القادمة تجديد تعاقد السويسري رينيه فايلر ليعلن إنتهاء الأزمة التي سيطرت على كافة المجريات خلال الساعات القليلة الماضية ، ونجح مرتجي وأمير توفيق في التوصل إلى إتفاق مع فايلر المتواجد في بلاده سويسرا لتجديد تعاقده مدة موسم واحد دون اي زيادة مالية .


عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعا مطولا مع اللاعبين قبل بداية مران المجموعة الثانية من اللاعبين.


ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على تدريبات الكرة خلال مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز.


قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية للثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير صباح اليوم خلال تدريبات المجموعة الأولى.


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