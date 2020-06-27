غدا.. جمعية رجال الأعمال تطلق ندوة لمناقشة المكاتب التجارية بالخليج

تنطلق فعاليات رؤساء المكاتب التجارية لدول الخليج، غدا الأحد؛ والتي تنظمها جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي بحضور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة.
يشارك بفعاليات الندوة رؤساء المكاتب التجارية لدول الخليج العربى بالكويت والإمارات والمملكة العربية السعودية، من بينهم الدكتور الوزير المفوض التجارى كونان ادوارد رئيس المكتب التجارى المصرى فى دبى والمشرف على سلطنة عمان، و الوزير المفوض التجارى عمرو هزاع رئيس المكتب التجارى المصرى بجده، والوزير المفوض التجارى أحمد فاضل بديوى رئيس المكتب التجارى المصرى بالكويت.
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تركز الندوة علي تحليل الوضع الاقتصادى فى دول الخليج فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، و تجارب دول الخليج و الإجراءات الاقتصادية الاحترافية التى اتخذتتها فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.
جمعية رجال الأعمال تبحث فرص زيادة التجارة والاستثمار المصري الكوري في مرحلة ما بعد أزمة كورونا
جمعية رجال الأعمال تطالب الحكومة بتأجيل الضرائب على السياحة ووضع ضوابط لتسعير الطاقة
جمعية رجال الأعمال تبحث فرص زيادة التجارة والاستثمار المصري الكوري في مرحلة ما بعد أزمة كورونا
جمعية رجال الأعمال تطالب الحكومة بتأجيل الضرائب على السياحة ووضع ضوابط لتسعير الطاقة
بالإضافة للقرارات الاقتصادية الأخيرة الصادرة من تلك الحكومات لعودة الحياة إلى طبيعتها بشكلها الجديد القائم على التباعد الاجتماعى فى كافة القطاعات ومنها السياحة والصناعة والزراعة والتجارة والاستثمار والتطوير العقارى.
كما تتطرق لكيفية تعزيز الدور المصرى فى دول الخليج فى ضوء المتغيرات العالمية وأهمية عقد اجتماعات عبر الإنترنت مع منظمات الأعمال والغرف التجارية فى دول الخليج بصفة دورية لبحث فرص التعاون المشترك بين مجتمع الأعمال.