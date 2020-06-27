لحيازته 15 طنًّا منها مجهولة المصدر.. حبس مسئول مركز لتعبئة السلع في المرج

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس مسئول مركز لتعبئة السلع الغذائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإدارته دون ترخيص، وحيازته 15 طن سلع مجهولة المصدر، بهدف طرحها فى الأسواق.
وأمرت النيابة بإرسال عينات من المضبوطات الى مصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير عنها.
وكان رجال مباحث التموين بالقاهرة، قد تمكنوا من ضبط المدير المسئول عن مركز لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المرج.
وتبين حيازته 15 طن سلع غذائية "سكر حر – أرز – دقيق – مكرونة" منتج نهائى مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .
جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.