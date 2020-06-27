غدر بيه.. أحمد موسى: حمد بن خليفة انقلب على والده في قطر وطالب الإنتربول بالقبض عليه

قال الإعلامي أحمد موسى ، إنه في مثل هذا اليوم في عام 1995 انقلب حمد بن خليفة على والده في قطر واستولى على الحكم.





وأضاف أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حمد بن خليفة غدر بوالده واستغل تواجد والده في إجازة وخرج حمد في بيان أعلن فيه استيلائه على الحكم من والده ".





وتابع :" حمد بن خليفة انقلب على والده وطلب من الانتربول القبض عليه ".





ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى حمد بن خليفة ابن عاق، ويوم 27 يونيو 1995 يوم عار في قطر ".





وأكمل :" حمد بن جاسم رسم خطة الانقلاب الحقيقية وكان يدير الأمور في قطر بعد انقلاب حمد بن خليفة على والده ".