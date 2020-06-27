أحمد موسى: اللي بناكله في يوم يكفي قطر عامين.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية مستقرة وصامدة في مواجهة كل التحديات ومصر نفذت خطط الإصلاح الاقتصادي لإصلاح التخريب الذي حدث قبل ثورة 30 يونيو .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "لا يوجد نقص في الخدمات والسلع داخل مصر رغم أزمة كورونا".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: " قطر خفضت رواتب العاملين فيها 30 % على الرغم من دخلها الكبير من البترول".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "قناة بي إن سبورت سرقت المشتركين ويتم سحب الدوريات منها، وسرحت عددًا كبيرًا من العاملين فيها".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "اللي بناكله في مصر في يوم يكفي قطر عامين".