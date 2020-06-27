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أحمد موسى: اللي بناكله في يوم يكفي قطر عامين.. فيديو

السبت 27/يونيو/2020 - 10:12 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية مستقرة وصامدة في مواجهة كل التحديات ومصر نفذت خطط الإصلاح الاقتصادي لإصلاح التخريب الذي حدث قبل ثورة  30 يونيو .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "لا يوجد نقص في الخدمات والسلع داخل مصر رغم أزمة كورونا".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "قطر خفضت رواتب العاملين فيها 30 % على الرغم من  دخلها الكبير من البترول".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "قناة بي إن سبورت سرقت المشتركين ويتم سحب الدوريات منها، وسرحت عددًا كبيرًا من العاملين فيها".
 
وتابع الإعلامي أحمد موسى: "اللي بناكله في مصر في يوم يكفي قطر عامين".
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