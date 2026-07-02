بورصة الكويت تُغلق تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملات نهاية الأسبوع، اليوم الخميس، على تراجع مؤشرها العام حيث انخفض بنحو 8.10 نقطة بما نسبته 0.09% ليصل إلى مستوى 8696.42 نقطة، إذ جرى تداول نحو 279 مليون سهم عبر 22 ألفا و496 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 81.9 مليون دينار كويتي.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 17.65 نقطة بما نسبته 0.20% ليصل إلى مستوى 8955.64 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 188 مليون سهم من خلال 13 ألفا و524 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 41.8 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الأول انخفاضا بنحو 6.48 نقطة بما نسبته 0.07% ليصل إلى مستوى 9092.64 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 91 مليون سهم عبر 8972 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 40 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 65.06 نقطة بما نسبته 0.66% ليصل إلى مستوى 9985.79 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 163 مليون سهم عبر 10 آلاف و870 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 37.3 مليون دينار كويتي.



