الأحمر يخطط لإعادة الأسد المغربى.. تطور فى موقف الأهلي من وليد أزارو

تراجعت إدارة الأهلي في موقفها بشان المغربي وليد ازارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة الأخيرة ورفضت رحيله بصورة نهائية.





ويبدو أن الفترة المقبلة سوف تشهد محاولات مكثفة من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح علي جانبين أولهما إقناع السويسري رينيه فايلر المدير الفني بضرورة الإبقاء علي أزارو بجانب محاولات مع اللاعب لتجديد تعاقده الذي يتبقي فيه موسم واحد.





وتري لجنة التخطيط ان أزارو مهاجم جيد ولكن ينقصة التوفيق الذي تخلي عنه خلال الفترة الماضية وسوف يعود للقلعة الحمراء بنهاية إعارته مع الإتفاق السعودي.





ورغم وجود عروض فعلية لازارو للرحيل النهائي لكن الصورة تغيرت بعض الشئ وبدأت هناك قناعات ببقاء اللاعب في ظل زيادة اسعار المهاجمين بصورة جنونية ووليد ازارو لا يكلف النادي شيئًا سوي التجديد والذي حتي لو زادت فلن يصل إلي ما هو مطلوب في لاعب مثل جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي والذي لن يقل عن 3 ملايين دولار بخلاف تعاقد اللاعب نفسه.





ورغم إدارك إدارة الأهلي بصعوبة مهمة تجديد تعاقد أزارو ، لكن ستتدخل كل الأطراف سواء مدير التعاقدات والتسويق أمير توفيق بجانب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بهدف الحصول علي موافقته وتجديد تعاقده.



