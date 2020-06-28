طارق يحيى: محمد عواد خالط عددا من اللاعبين ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة.. فيديو

أكد الإعلامي طارق يحي أن محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك أخبره أنه خالط عددا كبيرا من اللاعبين في الدوري المصري مما قد ينذر بعدد إصابات جديد من فيروس كورونا المستجد.
وأضاف طارق يحي في تصريحات عبر قناة " الزمالك " أن محمد عواد أخبره بأسماء اللاعبين الذين خالطهم خلال الفترة الماضية مشددا أن عواد حرص على مهاتفتهم لمطالبتهم بضرورة عزل أنفسهم خوفا من كونهم أصيبوا بـ فيروس كورونا
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وتابع أن محمد عواد كان من المفترض أن يجري مداخلة مع القناة أمس ولكن تشكيك البعض في إصابته زاد من حالته النفسية سوءا و رفض الحديث حول مرضه.
وأكمل أن الجميع سيشعر بالندم الشديد حال تم استئناف بطولة الدوري وإصابة عدد من اللاعبين بالمرض مشددا أنه يجب " ان لا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة".