لميس الحديدي للمواطنين: حافظوا على نفسكم.. الفيروس مامتش

وجهت الإعلامية لميس الحديدي رسالة للمواطنين، قائلة "صحيح البلد فتحت في كافة مناحي الحياة لكن الفيروس لازال موجودًا، وعلينا أن نحافظ على أنفسنا، وأن نتبع الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة في هذا الصدد".





وتابعت عبر برنامجها القاهرة الآن المذاع على فضائية العربية " الحدث ": "لازلنا في ذروة تفشي الفيروس وبقاء الحياة مستقرة بعد فتح الاقتصاد وإلغاء حظر التجوال مسؤوليتكم عبر التباعد وارتداء الكمامات".





ونوهت إلى أن هذا هو الحل الوحيد للوقاية واستمرار الحياة حتى ظهور اللقاح لأننا حتى هذه اللحظة لايوجد لقاح وكل الأدوية الموجودة هي لتحسين وطأة الفيروس عن الحالات الحرجة، وبالتالي نرجو من المواطنين الحفاظ على أنفسهم وعلى بلدهم وتجنيبها الدخول في منعطف جديد من صعود الإصابات على غرار ما حدث بعد الفتح في بعض الدول.





وأكملت: "الفيروس مامتش موجود معانا لسه بلاش الانطلاق الرهيب في الشوارع ده".